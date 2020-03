Gemeenteraad Raalte vergadert in dialect: 'Goeienoamd, dat was wel ongeveer het dialect dat ik kan'

Deur dit schrieven vroag ik oe of ie noar de roadsvergadering wult kommen op donderdag 12 meert van dit joar. Denne begint um half achte 's oamds in de roadzaal van het gemeentehuus in Roalte.'

Meert dialectmoand, de daad bij het woord en andersom. Donderdagavond vergaderde de gemeenteraad van Raalte, tenminste de leden die de taal kundig waren, in dialect.

'Burgemeesters zijn altijd passanten'

Bij de opening van de vergadering verontschuldigde de burgemeester zich meteen: "Moi. Goeienoamd, dat was wel ongeveer het dialect dat ik kan", grijnsde burgemeester Dadema.

"U weet, burgemeesters zijn altijd passanten en dat wordt vandaag wel heel erg duidelijk", grapte hij.

'Het mooie was dat direct iedereen veur was'

De raadsvergadering in dialect was een initiatief van raadslid Ben Nijboer: "Eigenlijk zijn we toch allemaal een beetje trots op het Sallandse dialect, nou hadden we een keer een kans om ons eigen taaltje te gebruiken."

"We zeiden: Weej wat, misskien is't leuk om één keer in 't joar, in de moand van 't dialect, een roadsvergoadering in 't dialect te hoalden. Het mooie was dat direct iedereen veur was."

'Elk joar zol ik zegg'n'

"Muj altied doen", vatte D66-raadslid Terlouw na de vergadering samen. "T'is de twidde sproake zeg moar".

Of het voor herhaling vatbaar is? "Joa, elk joar zol ik zegg'n", stelt initiatiefnemer Nijboer. "Ik denk dat 't 'n goed veurbeeld is veur onze jonger'n om 't plat toch mooi te hoaln."