NS schrapt spitstreinen wegens coronavirus

"Net als in heel Nederland hebben wij ook te maken met minder collega's die aan het werk kunnen", laat de NS weten in een verklaring. "We willen hen in kunnen zetten daar waar ze het hardst nodig zijn, op de reguliere treindiensten om Nederland zo goed mogelijk in beweging te houden."

Afgelopen week registreerde de NS al veel minder reizigers in de trein. Vooral in de provincie Noord-Brabant zijn de reizigersaantallen fors gedaald. Daarnaast is de verwachting dat het aantal reizigers nog verder zal afnemen door de maatregel van de overheid om zoveel als mogelijk thuis te werken en het besluit van Hogescholen en Universiteiten om de deuren te sluiten.

Onder meer de extra spitstrein tussen Amersfoort en Deventer is geschrapt. Kijk hier voor een volledig overzicht.