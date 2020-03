Kerken in Overijssel nemen maatregelen en schrappen of versoberen diensten (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

Het coronavirus treft ook de kerkelijke gemeenschappen in Nederland. Diensten worden geschrapt of versoberd, een doop of uitvaart verloopt volgens strikte richtlijnen en handen geven is uit den boze.

Het secretariaat van de Rooms-Katholiek Kerkgenootschap laat weten dat alle publieke vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot en met 31 maart worden afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het advies van het RIVM.

De bisschoppen laten weten begrip te hebben voor het feit dat dit voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen om hun begrip. Ook vragen ze om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld een doop of een uitvaart, gaat dat volgens strikte richtlijnen. Al eerder werd ingevoerd dat kerkgangers elkaar bij de vredeswens geen hand geven. Bij de deur staat normaal gesproken een kommetje water om de vingertoppen in te dopen, maar die blijft voorlopig achterwege.

Protestantse kerken

Ook de meeste protestantse kerken in Overijssel zijn de komende weken gesloten. Gisteravond hebben veel kerkenraden vergaderd en in totaal gaan zo'n 150 gebouwen in Overijssel, waar protestanten normaliter samenkomen, voorlopig niet open. Ze annuleren veelal de kerkdiensten voor komende zondag.

Plaatsen als Nijverdal, Steenwijk, Ommen, IJsselmuiden, Wierden, Blokzijl en Dedemsvaart hebben al laten weten diensten af te gelasten. Kerkenraden die de diensten wel laten doorgaan, zoals die in Hasselt, Wijhe en Staphorst, geven aan dat het anders gaat dan de bezoekers gewend zijn.

Livestreams

Op verschillende plaatsen zal gewerkt worden met livestreams. De hervormde gemeente Hasselt roept haar leden bijvoorbeeld op om de diensten zoveel mogelijk thuis mee te beleven door middel van de live-uitzendingen via kerkradio of internet. Ook de protestantse gemeente in Wijhe zorgt ervoor dat kerkdiensten online te volgen zijn.

De hervormde gemeente en gereformeerde kerk van Ommen geven aan drie zondagen geen diensten te houden. "Dit geldt voor Ommen, Witharen en Vinkenbuurt. Hiermee volgen wij het landelijk advies op." Dedemsvaart houdt geen publieke kerkdiensten en verwijst naar een livestream.

Staphorst-Rouveen

Staphorst-Rouveen laat weten het belangrijk te vinden "in deze tijd van onrust, de kerkdiensten in aangepaste vorm wel te laten doorgaan. Juist omdat er nu onder veel leden behoefte is aan een moment van bezinning en ontmoeting met God." Wel houdt de kerk zich aan het maximum van honderd bezoekers.

Moskeeën

Ook moskeeën in Overijssel nemen maatregelen. De stichting Milli Görüs, een van de grootste islamitische verbanden in Europa, laat weten voorlopig geen vrijdaggebeden te houden. Milli Görüs heeft moskeeën in onder meer Enschede, Oldenzaal en Deventer.