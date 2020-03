Rechtszaken Overijssel mogelijk uitgesteld door coronacrisis

Verschillende rechtszaken bij de rechtbank Overijssel zullen de komende weken mogelijk worden uitgesteld in verband met de coronacrisis. Dat meldt de Raad voor de Rechtspraak (RvdR). "Het kan voorkomen dat zaken niet doorgaan of worden verplaatst, bijvoorbeeld als direct betrokkenen niet naar de rechtbank kunnen komen." Ook wordt er nagedacht over het instellen van andere maatregelen.

Zo wordt er aan gedacht om publiek de komende weken – gedeeltelijk – onder te brengen in aparte zalen met videoverbindingen. Groepsbezoeken en andere evenementen aan de gerechtsgebouwen in Zwolle en Almelo gaan voorlopig niet door. "Mensen die ziek of verkouden zijn, en ook grotere groepen zijn tijdelijk niet welkom."

Studieweek

Overigens is het een geluk bij een ongeluk, dat er volgende week sowieso al weinig strafzittingen gepland stonden bij de rechtbanken in Zwolle en Almelo. De sectie strafrecht heeft een studieweek.

Onrust

Enkele advocaten vroegen zich op Twitter al ietwat ongeduldig af welke maatregelen de Rechtspraak zou gaan nemen. "Graag meer duidelijkheid gewenst na de aangekondigde maatregelen ivm #Covid_19," aldus advocaat Feride Tosun. "Moeten wij als advocaten gewoon doorwerken met alle risico’s van dien, terwijl heel Nederland thuis moet werken?"

Advocaat Job Knoester sloot zich daarbij aan. "Zo heb ik de komende periode zittingen waar normaal gesproken veel publiek wordt verwacht. Is daar over nagedacht en leidt dat ergens toe?" De RvdR aviseert: "Houd voor informatie over het al of niet doorgaan van rechtszaken rechtspraak.nl in de gaten."