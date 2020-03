Viering 75 jaar vrijheid geraakt door corona, welke herdenkingen en evenementen gaan niet door?

De 75-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland wordt hard getroffen door de aangescherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Veel plaatselijke herdenkingen en evenementen in de aanloop naar 4 en 5 mei gaan niet door, terwijl ook tentoonstellingen over het verloop van de Tweede Wereldoorlog niet te zien zijn omdat musea hun deuren hebben gesloten.

Bombardement van Nijverdal

De herdenking van 'De Zwartste Dag van Nijverdal' op 22 maart gaat niet door. Dat meldt de gemeente Hellendoorn. Reden zijn de landelijke maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen. In heel Overijssel wordt nagedacht over de vraag of evenementen rond de viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel kunnen doorgaan

De gemeente Hellendoorn meldt dat dat op een ander moment zal worden stilgestaan bij de herdenking van het bombardement. "Op een later moment dit jaar staan we met elkaar stil bij alle inwoners van Nijverdal die 75 jaar geleden omkwamen bij het bombardement van 22 maart 1945", aldus de gemeente.

Bij het bombardement, slechts enkele weken voor de bevrijding, vielen 73 doden. De bommen werden door Amerikaanse Mitchell-toestellen op Nijverdal gegooid.

Oorlogswinter

De première en de eerste voorstellingen van een theaterbewerking van het bekende jeugdboek Oorlogswinter, eind maart in Zwolle, zijn eveneens afgelast.

Gramsbergen 75 jaar bevrijd

De organisatie van Gramsbergen 75 jaar bevrijd meldt noodgedwongen een streep gezet te hebben door de geplande festiviteiten op maandag 6 april. De organisatie neemt het besluit om bij de voorbereiding een planning vastgelegd was, waarbij meer dan honderd personen meerdere keren samen komen.

"Als gezamenlijke organisatie gaan wij onderzoeken in hoeverre het mogelijk is deze festiviteiten te verplaatsen naar 5 Mei", aldus de organisatie. De expositie “75 jaar bevrijding” in het museum te Gramsbergen is vanaf 6 april wel normaal toegankelijk.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft volgens een woordvoerder nog geen besluit genomen over de Vrijheidsexpress, die in de maand april door heel Nederland moet gaan toeren. Het comité wacht af welke maatregelen er na 31 maart gelden.

