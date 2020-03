Evenement afgelast door het coronavirus? Deze activiteiten kun je dit weekend wél doen

Blijf je vanwege het virus liever het hele weekend binnen, of ga liever de hort op? Er zijn zowel binnen- als buitenactiviteiten te doen.

Naar buiten: leuke activiteit of een lange wandeling

Escape room

Ondanks alle afgelaste evenementen en bedrijven die sluiten, zijn er nog genoeg die open blijven en waar je een gezellige activiteit kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan een escape room. Zo is de Escape Room in Almelo gewoon geopend. Ook Escape Room Rutbeek in Enschede is open, maar zorgt ervoor dat hun klanten goed hun handen wassen.

Bezoek aan de bioscoop

De bioscopen in Nederland mogen nog steeds openblijven, maar er mogen maximaal honderd personen in de zaal zitten. Een goed alternatief voor als je bijvoorbeeld nog niet naar de Twentse film 'De Beentjes van Sint Hildegard' bent geweest.

De Beentjes van Sint-Hildegard (Foto: RTV Oost / Kevin Drieze)

Een klimbos voor de sportievelingen

De zon zal zich dit weekend wat meer dan voorgaande dagen (en weken) laten zien. Als je op zoek bent naar een sportief alternatief kan je een stuk gaan wandelen en fietsen door de prachtige natuur die Overijssel te bieden heeft.

Liever een activiteit die iets intensiever is? Dan is het klimbos in Paasloo misschien een optie voor je. Daar maken ze in verband met het virus wel kleinere instructiegroepjes en moet je ook goed je handen wassen.

Lammetjes kijken op de kinderboerderij

De lammetjes worden deze periode volop geboren en bij een aantal kinderboerderijen in de provincie zijn de jonge diertjes nog steeds te bewonderen. De Ulebelt in Deventer is dit weekend gewoon geopend en telt liefst twaalf lammetjes. De diertjes kunnen door het publiek bekeken worden, maar ze zitten vanwege de hygiëne wel achter het glas.

Lammetjes kijken kan ondanks het coronavirus op veel plekken in Overijssel nog steeds. (Foto: RTV Oost)

Binnen blijven: spelletjes en koken

Blijf je vanwege het virus toch liever binnen dit weekend? Andere activiteiten naast het kijken van films en series zijn er nog genoeg.

Belastingaangifte

Hoewel er vanaf 1 maart al belastingaangifte kan worden gedaan, zijn er genoeg mensen die dit 'moetje' vooruitschuiven. Een mooi alternatief voor de afgelaste activiteit waar je anders heen zou gaan. Toch...?

Kaarten

Een pakje kaarten hebben veel mensen wel in huis en het mooie is dat je er verschillende spellen mee kunt spelen. Denk aan pesten, klaverjassen of eenendertigen. Als je eenmaal bezig bent met een potje kan de tijd vliegen.

Alvast voor de Pasen: zelf Overijsselse Paaskrakelingen maken

Ondanks dat het over een maand pas Pasen is, kun je de kookkunsten voor het maken van een echte Overijsselse Paaskrakeling al even oefenen. Deze zoete broodjes in de vorm van een krakeling kunnen goed van pas komen bij de Paasbrunch of de koffie. Klik op deze link voor het recept.

Een taart of andere lekkernijen maken is een goed alternatief om verveling te voorkomen. (Foto: iStock / DGLimages)

Heb je nog suggesties voor andere activiteiten of ga je één van bovenstaande alternatieven doen dit weekend? Laat het weten en stuur een berichtje naar 06 - 57 03 33 33, de Facebook-pagina van RTV Oost of tag @rtvoost op Twitter.