Landstede Hammers ziet twee spelers terugkeren naar Amerika door coronavirus

"In deze onzekere tijd is het niet meer dan logisch dat je thuis wil zijn. Wij hebben deze spelers daarom de vrije keuze gegeven. We doen er alles aan om iedereen rond de club te beschermen, want de gezondheid van eenieder gaat boven alles", aldus Adriaan van Bergen, manager van de Zwolse club.

Dahlman blijft wel

Noah Dahlman, ook Amerikaan, blijft wel in Zwolle. Of de andere twee Amerikanen nog terugkeren, is afhankelijk van het competitieverloop. Daarover komt later duidelijkheid.