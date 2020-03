DAG 1 | Anita uit Borne heeft een contactverbod vanwege coronaverschijnselen: zo begon het

Het begon allemaal met wat griepachtige klachten. "Ik voelde me erg moe, ik wilde alleen maar slapen. Ik ben wel gaan werken, maar was helemaal rillerig. Toen ben ik een uurtje eerder naar huis gegaan", vertelt Anita.

Slapen, slapen en slapen

En wat helpt het beste tegen de griep? Juist, lekker diep onder de wol en zoveel mogelijk slapen. Dat dacht Anita ook, maar dat eeuwenoude trucje werkt blijkbaar niet altijd. "Toen ik wakker werd, was ik hartstikke verkouden. Maar ik had nog geen koorts."

Ze is wel eens vaker verkouden, maar nu is het anders dan ze gewend is. "Ik ben musicus en als ik verkouden ben kan ik altijd nog wel gewoon zingen. Dat gaat nu niet. Er lijkt allemaal slijm in de longen te zitten, bij het zingen heb ik een 'rochellerig' gevoel."

Slapen is wat Anita voornamelijk doet. Maar als ze de volgende dag wakker wordt, heeft ze het steenkoud. Toch zweet ze. Het zal toch niet? "Het bleek inderdaad koorts te zijn", vertelt ze.

Corona?

En vanaf dat moment denkt Anita ook aan het veelbesproken coronavirus. Ondanks dat ze niet naar het buitenland is gereisd of met besmette personen in aanraking is gekomen. Ze besluit de volgende dag de telefoon te pakken en haar huisarts te bellen, ondanks dat de koorts weer is verdwenen.

De dokterspraktijk blijkt al goed te zijn voorbereid. De Bornse krijgt een bandje te horen, daarin wordt ze naar het RIVM doorverwezen. De huisarts heeft het te druk.

Drukte bij RIVM

Als ze het speciale nummer van het RIVM belt, blijkt het ook daar topdrukte. Anita komt in eerste instantie niet door de wachtrij en besluit het een uur later weer te proberen. Met succes, ze krijgt een RIVM-medewerker aan de lijn. Na een aantal vragen te hebben beantwoord, komt de medewerker tot de conclusie dat Anita per direct een contactverbod krijgt. Ze mag de komende week niemand meer ontmoeten en moet alleen thuis uitzieken.

Morgen vertelt hoe Anita hoe ze het eenzame leven thuis beleeft.