Overijsselaars bieden hulp aan via social media: #coronahulp

Hans is invalide en ziek, dus haalde Bas boodschappen voor hem #coronahulp (Foto: Bas Tietema)

De harde maatregelen die nu genomen zijn om het coronavirus in te dammen leveren naast heel veel afgelastingen ook de nodige praktische bezwaren op. Social media komt in actie om de mensen die hierdoor getroffen worden te helpen.

Wat als je niet thuis kunt werken, maar ook de zorg voor je kinderen hebt? Dan is een oppas wel heel handig. In de omgeving van Zwolle biedt studente Jasmijn haar diensten aan.



"Ik vind het heel belangrijk om iets goeds te doen in de maatschappij", zegt Jasmijn. "Het zou heel vervelend zijn als bijvoorbeeld verpleegkundigen thuis moeten blijven, omdat hun kinderen zometeen niet meer naar school kunnen."



Mirthe heeft een ander probleem. Vanwege een chronische ziekte is haar weerstand zo laag, dat de dokter haar heeft afgeraden om naar buiten te gaan. Maar hoe moet het dan met haar honden? Haar oproep op Twitter werd massaal gedeeld: "Meer dan honderd keer. Ook door mensen die ik helemaal niet ken. Dat verraste me wel."



Binnen een half uur is het geregeld. Het weekend was al gedekt met vrienden en kennissen, maar voor volgende week komen vijf wildvreemden langs om haar honden uit te laten. "Bijzonder dat mensen dat willen doen, zonder me te kennen. Ik blijf natuurlijk voorzichtig met contact vanwege mijn weerstand, maar ik ben blij dat deze mensen mijn honden uit de brand willen helpen."

Karlijn uit Deventer heeft geen werk vanwege Corona en wil best helpen in de zorg. Ze heeft #zorghandjes in het leven geroepen:

De Zwolse YouTuber Bas Tietema bracht afgelopen week al een Playstation langs bij de in quarantaine geplaatste wielrenner Ramon Sinkeldam. Vandaag reageerde hij op een oproep van Hans uit Hoogeveen. Die mag niet naar de supermarkt en de online bestellen-service was overbelast. Dus deed Bas even boodschappen voor Hans.

Het Twentse bedrijf RJ Collaborations Solutions stelt haar beeld-vergaderings-software twee weken gratis ter beschikking, zodat medewerkers van bedrijven en instellingen op afstand met elkaar kunnen blijven samenwerken. "Het is onze maatschappelijke taak om organisaties te helpen, zodat thuiswerkende mensen hun werk kunnen blijven doen en de economie niet stil komt te liggen. Het bedrijf wordt al een paar weken lang benaderd door veel bedrijven en zorginstellingen. Organisaties kunnen de gratis software aanvragen via onderstaande link.

https://rj.solutions/gratis-zoom-trial-licentie-voor-bedrijven/