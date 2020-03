Phishingdiefstal van 10.000 euro loopt goed af voor Rijssense familie

Geschreven door: Bert Schabbink



"Je denkt altijd: 'dat overkomt ons niet'”, zegt de man des huizes die graag anoniem zijn verhaal wil doen. "Wij letten thuis allemaal op phishingmails en andere verdachte berichten. En dan is ineens een heel groot gedeelte van je spaargeld verdwenen en zijn andere rekeningen geplunderd."



Extra bankpassen

Uit onderzoek blijkt dat de criminelen al eerder toegang hadden gekregen tot het internetbankieren van de familie. De criminelen voerden een adreswijziging door en lieten twee bankpassen naar dat adres opsturen. Met die passen werd het geld opgenomen. Ook werden al gedane betalingen teruggeboekt zodat de cyberdieven nog meer konden opnemen.



"Nu is de vraag hoe ze toegang tot het internetbankieren hebben gekregen", zegt het slachtoffer. "De fraudedesk van de Rabobank en de politie onderzoeken dat nu. Het vermoeden gaat richting een transactie met Marktplaats, maar dat is niet meer dan een eerste gissing. Alle betalingen van de laatste tijd worden onderzocht."

Happy end

Overigens heeft het verhaal voor de Rijssense familie een happy end. De Rabobank toonde zich coulant en betaalde al het vermiste geld terug. Wie achter de digitale roof zitten is nog onduidelijk, ook dat is in onderzoek bij de politie.



De familie wil haar verhaal doen als waarschuwing. "Hoe alert je ook bent, dit gaat zo sluw. Echt onvoorstelbaar. We merkten bij de bank en de politie dat dit schering en inslag is. Bankmedewerkers vragen zich zelfs af hoe veilig een bank nog is."