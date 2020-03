Sekteleden stelden zich bij Saxion verdekt op voor ronselen studenten

Dat zegt een medewerker van de Saxion Hogeschool, die onlangs door een van de sekteleden werd gepolst of hij interesse had toe te treden tot dit sektarische genootschap.



Eerder vandaag meldde RTV Oost dat een twintigjarige student van de Universiteit Twente sinds enkele weken lid is geworden van een Duitse sekte. Leden van deze sekte proberen intussen op Twentse onderwijsinstellingen nieuwe leden te ronselen, onder meer door het uitdelen van flyers. De vader van de student deed tegenover RTV Oost uitgebreid zijn verhaal.

Verhaal gaat verder onder foto



De ouders van de student met Frank Krake, die recent een boek schreef over 'sektemeisje' Hannelore (Foto: RTV OOST)

'Vriendelijk type'

De Saxion-medewerker, die qua leeftijd voor een student kan worden aangezien, wandelde onlangs de hoofdvestiging in Enschede uit toen hij werd aangeklampt. "Door een Engelssprekende man. Een heel vriendelijke type. Hij vroeg heel keurig of hij me een vraag mocht stellen. Niet op een opdringerige manier overigens. Waarop we uitgebreid met elkaar in gesprek raakten."



Flyer meegegeven

Dit gesprek duurde naar schatting een kwartier tot twintig minuten. "Toen hij op een gegeven moment doorkreeg dat ik niet gelovig ben en ook geen aanstalten maakte om in te gaan op zijn verhaal, hield hij het voor gezien. Waarbij hij mijn standpunt respecteerde. Wel vroeg hij me of hij me een flyer mocht geven. Dan kon ik contact opnemen wanneer ik me bedacht of ik later nog vragen mocht hebben."

De medewerker, die anoniem wil blijven, stak de folder bij zich en besteedde er verder weinig aandacht aan. Dat veranderde toen hij 's avonds op een feestje in gesprek raakte met een student. "Die vertelde over een studiegenoot die sinds kort in een Duitse sekte zit en over wie hij zich grote zorgen maakte. Daarop legde ik de link met wat me 's middags was overkomen."

Duitse sekte

Via-via kwam de Saxion-medewerker vervolgens in contact met de vader van de Enschedese student. Daarop bleek dat de folder die hij had gekregen afkomstig was van de Duitse sekte, waarvan de Enschedese student sinds kort lid was.

Een woordvoerder van het Saxion liet eerder al in een reactie weten dat streng wordt gecontroleerd op commerciële of ideologische acties op het terrein van de onderwijsinstelling. Volgens de zegsvrouw zou het vrijwel onmogelijk zijn om bij de hoofdvestiging ongemerkt te kunnen flyeren.

Zijingang

"Dit gebeurde ook niet bij de hoofdingang, maar bij de zijingang. Buiten het zicht van de beveiliging", aldus de medewerker. "Of er cameratoezicht is op die bewuste plek weet ik eerlijk gezegd niet. Dat ga ik een dezer dagen alsnog checken."

Niet gemeld

De medewerker heeft de actie destijds niet gemeld bij de directie. "Wellicht dat ik dat alsnog doe. En ik ga met mijn leidinggevende in gesprek of ik alsnog de politie hierover moet informeren."

Politie op de hoogte

Overigens is de politie Oost-Nederland intussen al op de hoogte van de opmerkelijke 'ledenwerfactie' en zegt te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Onder meer of de sekteleden minderjarige studenten hebben benaderd. "Onder de eerstejaars bevinden zich veel zeventienjarigen", aldus de Saxion-medewerker.

De witte Mercedes Sprinter-bussen, waarin de sekteleden rondrijden om 'nieuwe zieltjes te winnen', werden in korte tijd tweemaal gesignaleerd op het terrein van de UT. Behalve vorige maand ook gisteren en woensdag. Voor zover bekend is hier tot nog toe niet geronseld onder studenten.





De witte Mercedes Sprinter-bus werd deze week gesignaleerd in de buurt van het Saxion en de UT (Foto: RTV OOST)