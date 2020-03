Eerste coronabesmettingen in Zwartewaterland en Hengelo

In de gemeente Zwartewaterland is gisteravond bij twee inwoners het coronavirus vastgesteld. Deze personen hebben zich gemeld bij GGD IJsselland en er is volgens de gemeente geen kans geweest op verspreiding. De personen zitten in thuisisolatie.

Burgemeester Bilder: "We leven mee met de inwoners die dit is overkomen en wensen hen een voorspoedig herstel. Gezien het tempo waarin het virus zich nu in Nederland verspreidt, hielden we al rekening met een eerste besmetting in Zwartewaterland."

24 besmettingen in Overijssel

Ondertussen zijn ook in Zwolle drie nieuwe gevallen van het coronavirus bekend. Daarmee is het totaal aantal besmettingen in Overijssel nu opgelopen tot 24, verspreid over 11 verschillende Overijsselse gemeenten.