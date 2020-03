Aan capaciteit geen gebrek bij MST en ZGT: 'Iedereen krijgt de hulp die nodig is"

De verwachte toename van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis moet worden behandeld leidt bij de ziekenhuizen MST en ZGT niet tot capaciteitsproblemen. Dat zegt Jan den Boon. Hij is lid van de Raad van Bestuur van het MST. "Iedereen die medisch specialistische hulp nodig heeft zal dat krijgen."

Dat het aantal coronapatiënten de komende dagen gaat stijgen, daar is Den Boon zeker van. "Dat blijkt uit het verloop van het virus en hoe dit zich verspreidt over het land", vertelt hij. "We weten ook niet meer met wie patiënten contact hebben gehad. Het virus verspreidt zich nu zelfstandig en autonoom."



Veel éénpersoonskamers

Ziekenhuis ZGT meldde eerder vandaag dat het vanaf maandag operaties gaat verplaatsen vanwege het coronavirus. Dat is bij het MST niet nodig. "Nog niet", aldus Den Boon. "Wij hebben intensief contact met de ZGT. We proberen beleid op elkaar af te stemmen. Maar de situatie per ziekenhuis is verschillend. Wij hebben veel éénpersoonskamers, dat helpt bij zo'n epidemie uiteraard. Wij hebben ook heel veel ic-bedden en beademingsfaciliteiten. Daardoor kunnen wij een toestroom van coronapatiënten aan. Als de vraag nog groter wordt, dan kunnen we ons normale operatieprogramma afschalen om nog meer capaciteit vrij te maken."

Patiënten hoeven volgens Den Boon bij beide ziekenhuizen niet te vrezen dat er geen plek is. "Iedereen die medisch specialistische hulp nodig heeft zal dat krijgen. De meeste patiënten zieken het virus gewoon thuis uit. Er is een subcategorie die moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Daar hebben MST en ZGT gezamenlijk voldoende capaciteit voor."



Personeel

Het ziekenhuispersoneel heeft opdracht gekregen het aantal persoonlijke contacten zoveel mogelijk te beperken. In en buiten het ziekenhuis. "Ook dat hebben we met ZGT afgestemd", zegt Den Boon. "We sluiten aan bij het landelijk beleid dat nu geldt. Voor al het personeel geldt ook dat ze zoveel mogelijk thuis moeten werken. Het verplegend personeel kan dat natuurlijk niet. Maar ook hen vragen we om het aantal fysieke contactmomenten zo veel mogelijk te beperken."