GGD's in Overijssel testen niet meer alle verdachte coronagevallen: "Het is te veel"

Tot gisteren werd iedereen getest die hoestte, een temperatuur had hoger dan 38 graden én afkomstig was uit een gebied waar corona heerst of contact heeft gehad met iemand die is besmet. "Dat doen we niet meer", zegt Maarsingh. "Het is te veel. Uiteraard worden ook in ziekenhuizen mensen getest die daar worden opgenomen met benauwdheidsklachten."

Een woordvoerder van de GGD IJsselland bevestigt dat er ook in IJsselland anders gewerkt wordt dan gisteren. "Wij volgen de regels van het RIVM. En die zijn inderdaad veranderd."

Raakt ons allemaal

Volgens Maarsingh is er geen sprake van onderschatting van het virus. "Mensen nemen het zeker serieus. Het raakt ons ook allemaal. Mensen werken thuis, houden afstand. Mensen begrijpen heel goed wat er aan de hand is. Ze worden zich er bewuster van."

Volgens Maarsingh is het van groot belang dat mensen goed luisteren naar de adviezen die de regering gisteren naar buiten heeft gebracht. Zo moeten mensen die verkouden zijn ook echt thuis blijven. "We willen het virus zo langzaam mogelijk verspreiden over het land. Dat lukt niet als mensen die verkouden zijn, op hun werk blijven komen."

Als het virus langzaam verspreid wordt, is dat ook positief voor de beddencapaciteit van ziekenhuizen