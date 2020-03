DAG 2 | Anita uit Borne heeft een contactverbod vanwege coronaverschijnselen: tactisch de hond uitlaten

Inderdaad, een contactverbod. Dat houdt in dat Anita, behalve digitaal, met niemand in contact mag komen. Geluk bij een ongeluk is dat ze alleenstaand is. Ze woont samen met haar hond Happy. "Ik kan dus geen huisgenoot aansteken", zegt Anita met een knipoog terwijl een hoestbui het gesprek over probeert te nemen.

Tactische timing

Maar honden moeten wel meerdere keren per dag worden uitgelaten. En Happy dus ook. Anita mag met haar viervoeter naar buiten, maar dat blijkt lastiger dan het lijkt. "Ik heb nul energie om met de hond te wandelen. Dus ik loop 's ochtends en 's avonds een klein stukje en ben binnen tien minuten weer thuis."

In tien minuten tijd kun je veel mensen tegenkomen. Vooral als het spitsuur is onder de hondenbezitters. "Ik ken de populaire uitlaattijden in dit gebied. Daar houd ik dus rekening mee, ik ga een uurtje later. Zodat ik zo min mogelijk mensen tegenkom. En als ik ze wel tegenkom? Dan loop ik snel een andere kant op." De overige plasjes tussen de wandelingetjes door moet Happy noodgedwongen in de achtertuin doen.

Boodschappen aan de deur

De supermarkten puilen deze dagen uit met mensen die hysterisch karren vol houdbare producten inslaan. Voor Anita gaat die vlieger niet op, maar dat is tegenwoordig geen probleem. "Boodschappen bestel ik inderdaad. Dus die worden thuis bezorgd."

Het ontlopen van mensen gaat vooralsnog goed. Maar op wat appcontact na, ziet en spreekt Anita dus helemaal niemand. En dat blijkt best een eenzaam bestaan. Morgen meer over hoe Anita haar eenzame dagen slijt.

Bron gevonden?

Ondertussen heeft Anita wel een idee waar ze het virus mogelijk heeft opgelopen. "Vorige week zaterdag was ik op een feestje in Duitsland en nu blijkt dat de gastvrouw afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis in isolatie. Duitsland noemt het weliswaar wegens ‘ sehr ansteckende Grippe’ maar dat zou dus mijn 'bron' zijn."