RTV Oost past programmering aan in verband met coronavirus

Als gevolg van de verscherpte maatregelen in verband met het coronavirus gaat het Dialectfestival van RTV Oost op zondag 29 maart niet door. Daarnaast voert de omroep een aantal aanpassingen door in de programmering.

Radio Oost

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart kunnen luisteraars in het radioprogramma De Avond bij Radio Oost meepraten over het coronavirus. Hoe breng je je tijd door nu het sociale leven grotendeels stil ligt, tegen welke zaken loop je aan, en wat vind je ervan? Blijf thuis, luister lekker naar de radio, doe mee met de quiz of vertel je verhaal in De Avond bij Radio Oost, van 19.00 - 23.00 uur.

Thuis in Overijssel

Het hele weekend houdt RTV Oost je op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus. Je volgt het via rtvoost.nl, social media, radio en het TV Oost-programma Thuis in Overijssel – weekendeditie.

Dialect in plaats van wielrennen

De Ronde van Drenthe gaat zondag 15 maart niet door. In plaats van deze wielerronde zie je bij TV Oost een uitgebreide registratie van de Dialectdag van 2019 met muzikale optredens van onder meer Bert Eeftink & Paul Schabbink, Höllenboer, Edwin van Hoevelaak, de Heinoos en cabaret van Jan Riesewijk en Tweeduuster. Aansluitend gaat het dak eraf met het foyerconcert Bökkers, van de stikke løs!

De Dialectdag 2019 zie je zondagmiddag om 14.45 uur op TV Oost, het foyerconcert van Bökkers om 16.15 uur.

De Oosttribune

Door de stillegging van de voetbalcompetitie vervalt met ingang van maandag 16 maart het Facebook- en TV Oost voetbalprogramma De Oosttribune. Op zondag 15 maart zie je nog een speciale editie van De Oosttribune, de Clubtour. Deze uitzending werd deze week in Zwolle op locatie opgenomen en staat geheel in het teken van PEC Zwolle. De Oosttribune Clubtour zie je zondagavond om 20.30 uur bij TV Oost, de uitzending wordt herhaald om 21.30 en 22.30 uur.

De laatste ontwikkelingen over het coronavirus volg je via de liveblog op rtvoost.nl. Een overzicht van al het nieuws over het coronavirus vind je in het dossier Coronavirus in Overijssel.