Werkstraf geëist tegen man (70) die buurvrouw (23) seksueel getinte brieven zou hebben gestuurd

De officier van justitie wil ook dat de 70-jarige, die inmiddels in Ambt-Delden woont, drieduizend euro schadevergoeding betaalt aan zijn vroegere buurvrouw.



In september 2018 vindt het 'buurmeisje' voor het eerst een aan haar gerichte anonieme pornografische brief in de brievenbus. Er volgen meerdere brieven vol fantasieën over seks met haar, maar de brieven worden ook dreigend.



De afzender eist ook naaktfoto's van de vrouw. Die moeten op drie USB-sticks gezet worden die op hun beurt weer in drie aan haarzelf geadresseerde enveloppen gestopt worden. Vervolgens moeten de enveloppen in drie brievenbussen gestopt worden, haar eigen, die van de verdachte en van een leegstaande woning.



De vrouw doet dat niet en hangt camera's met een draadloze verbinding op en ziet uiteindelijk dat de 70-jarige meermaals rondsnuffelt bij haar brievenbus, soms zelfs middenin de nacht. De man kijkt erin en stopt er ook brieven in.



'Diefstal camera'

Op de beelden is ook te zien dat de man op een bepaald moment de camera in de gaten heeft. Niet lang daarna ligt de camera op de grond en wordt meegenomen. Op de beelden die het apparaat blijft uitzenden is kort het gezicht te zien van de 70-jarige terwijl ook zijn interieur herkend wordt.



Als er ook brieven vol valse verhalen over seksuele uitspattingen van de 23-jarige naar diverse maneges gestuurd worden, schakelt de familie van de belaagde vrouw het SBS6 programma 'Betrapt' in. Die confronteren de man met de beelden waarin hij rondscharrelt bij de brievenbus.



De confrontatie door het tv-programma, dat uiteindelijk in mei 2019 uitgezonden werd, leidde ertoe dat de anonieme brieven stopten.

'Kan het me niet herinneren'

Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij zich niet meer kon herinneren dat hij de brieven schreef. De man weet het aan 'een andere persoonlijkheid' en een hoop stress door zijn privésituatie.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak