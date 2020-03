'Kom vooral niet naar de kerkdienst in Heino morgen, maar kijk op TV Oost'

"We roepen mensen op vooral niet te komen". Het zijn de woorden van dominee Klaas van der Kamp over de oecumenische viering die morgen om tien uur wordt gehouden in de Nicolaaskerk in Heino. De viering is live te volgen op TV Oost.

Van der Kamp weet het. Het zijn tegenstrijdige woorden, maar hij meent het toch echt. Waar hij in normale tijden de kerk het liefst zo vol mogelijk ziet, roept hij mensen nu op om voor de televisie te gaan zitten. Op die manier kunnen mensen een kerkdienst volgen zonder het risico te lopen besmet te raken.

"Kerken maken daarin hun eigen keuzes. Ik denk dat zeker tweederde gesloten zal zijn morgen. We roepen de kerken op na te denken over de vraag of het zinvol is om de kerk elke dag open te stellen", zegt Van der Kamp. Precies het tegenovergestelde van wat je zou verwachten. "We hebben het dan niet over openstellingen voor kerkdiensten maar om mensen de gelegenheid te bieden en passant binnen te lopen voor een gesprek of een gebed."

Volgens Van der Kamp is daar in deze dagen ook zeker behoefte aan en kan dat ook als er maar niet te veel mensen tegelijk in de kerkgebouwen aanwezig zijn. "Het voelt gewoon heel raar dat kerken nu dicht zijn."