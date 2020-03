Olympische Maud bedankt haar redder-in-nood met bosje bloemen: 'Had niet gehoeven, maar erg leuk'

Maud mocht eerder deze week van haar moeder naar de lokale Jumbo-supermarkt om leverpastei en enkele andere artikelen te halen. Maar het ging mis toen het het meisje, dat het syndroom van Down heeft, niet lukte om te pinnen.

Steeds nerveuzer

"Ik stond in een andere rij achter haar en zag het gebeuren", zegt Alexsandro van der Harst, Nijverdaller met Braziliaanse roots. "Ze wilde pinnen, maar was haar pincode vergeten. Waarop ze het advies kreeg om even met haar moeder te bellen. Alleen had ze haar mobieltje niet bij zich. Alles wat er mis kon gaan, ging er mis. Op een gegeven moment stonden er twintig mensen omheen en ze werd alsmaar nerveuzer. Ik vond het sneu om te zien en besloot het geld maar gewoon te betalen."

Toen Maud het verhaal thuis vertelde, was haar moeder zo onder de indruk dat ze op Facebook een opsporingsbericht plaatste om de onbekende klant te kunnen bedanken. Nadat dit bericht massaal werd opgepikt, ontstond er een hausse aan publiciteit.

'Meest gezochte man...'

"Nee, ik had er totaal niets van meegekregen", zegt Van der Harst, afgelopen week even 'de meest gezochte man van ons land'. "Ik zit niet op Facebook en het was zodoende totaal langs mij heen gegaan dat dit verhaal zo groot was geworden. RTV Oost, de regionale krant en zelfs de landelijke radio besteedden er uitgebreid aandacht aan. Wel had ik intussen aan een vriend verteld wat er was gebeurd. Die liet me daarop de foto zien en dat was inderdaad het meisje dat ik heb geholpen. Die vriend was degene die de moeder op mijn spoor heeft gezet."

"Ik heb vervolgens meteen contact met hem opgenomen", vertelt Mauds moeder Christel. "Zelf vond hij dat niet nodig, maar ik wilde per se die 7,25 euro terugbetalen. Waarop hij me een Tikkie stuurde. En uiteraard hebben we uit naam van Maud een bos bloemen gestuurd om hem te bedanken."

Tekst gaat verder onder foto

Maud heeft haar redder-in-nood bedankt met een bos bloemen (Foto: Christel Jonkman)

Olympische heldin

"Niet nodig uiteraard, maar wel erg leuk", zegt Van der Harst, die in het dagelijks leven bij het distributiecentrum van Jumbo in Raalte werkt. "Ik zou dit een volgende keer meteen weer doen. Ik vroeg de moeder overigens nog of Maud al die aandacht wel leuk vond, maar dat was ze wel gewend, zo vertelde ze. Wat bleek? Ze had al eens meegedaan aan de Special Olympics en had al eens gezwommen met Femke Heemskerk. Ik heb dus gewoon een Olympische heldin geholpen. Mooi toch...?"