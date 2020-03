Restauranteigenaar uit Delden doet emotionele oproep: 'Kom, als je gezond bent'

"We zijn allemaal nuchtere Nederlanders en we zouden juist wat vaker het leven moeten vieren." Dat zegt horeca-ondernemer Alco van Berkel, eigenaar van onder meer de restaurants De Zwaan en Carelshaven in Delden.

Hij reageert hiermee op de gevolgen van de maatregelen die gisteren bekend werden in de coronacrisis. "We hebben de afgelopen jaren klap op klap op klap gehad. Natuurlijk ben ik het eens met de maatregelen die genomen zijn en we nemen zelf ook vergaande maatregelen. Maar de mensen moeten zich niet in een vrijwillige quarantaine plaatsen."

Economische crisis

De problemen van de afgelopen jaren, waar Van Berkel op doelt, zijn de btw-verhoging, de loonsverhoging voor flexibele werknemers, de investeringen in energiezuinige panden, de verhoging van de energiebelasting en de economische crisis.

De persconferentie van de premier begon gistermiddag om drie uur. "Een kwartier later hadden we de eerste annulering al binnen. Echt niet te geloven. Ik heb er echt slecht van geslapen. Het is het mooiste vak wat er bestaat en we maken het onze gast graag naar de zin. Maar bij deze mokerslag is angst een slechte raadgever."

'Passie en gastvrijheid'

"Voelt u zich gezond", zo besluit hij zijn oproep, "bezoek de komende weken juist iets vaker een café of uw lievelingsrestaurant en geniet van onze passie en gastvrijheid. Dat vinden wij nou juist het leukste om te doen."