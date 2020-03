Rapport pleit Enschede vrij van opvragen medische gegevens

De uitkeringsaanvraag van de Enschedese Manon was de aanleiding voor het onderzoek. Haar uitkeringsaanvraag werd een paar keer geweigerd omdat ze haar medische dossier niet wilde geven nadat de gemeente daar in een brief om had verzocht. Manon diende een klacht in bij de gemeentelijke klachtencommissaris en kreeg gelijk, waarop wethouder Kampman publiek zijn excuses aan de inwoonster aanbood.

De FG schrijft in zijn rapport dat de brief die is verstuurd naar Manon die aan de privacywet (AVG) voldoet. "Een volledig medisch dossier en lijst met medicijnen hoort niet thuis bij de gemeente en mag dus niet worden opgevraagd. Uit de steekproef (100 dossiers, red.) is niet gebleken dat standaard gevraagd wordt om een kopie van een medisch dossier als er sprake is van medische belemmeringen."

Handmatig toegevoegd

De afdeling Werk en Inkomen, verantwoordelijk voor de brief waarin gevraagd werd om medische informatie, meldt in een reactie aan de FG dat het verzoek om medische gegevens 'handmatig' moet zijn toegevoegd. Om herhaling te voorkomen krijgen alle medewerkers van de afdeling een AVG-proof-werken-training.

De conclusie van het onderzoeksrapport is volgens de schrijver ervan dat Enschede op het gebied van de privacywetgeving nog een aantal stappen moet zetten. "Gedurende het onderzoek is de bewustwording binnen de organisatie merkbaar verder gegroeid."