Ondanks advies supermarktbranche om niet te hamsteren zijn de schappen aan eind van de dag leeg

De supermarktbranche voelde de reactie van de klant op alle coronamaatregelen aankomen en adviseerde al vroeg vandaag het winkelpubliek niet te gaan hamsteren. "De schappen blijven gevuld en de bevoorrading gaat gewoon door", klonk het geruststellend. Tevergeefs, want in de loop van de dag waren veel schappen in de Overijsselse supermarkten leeg.

Wie vandaag boodschappen ging doen waande zich in het paasweekeinde of de dagen vlak voor de kerst. Het was drukker dan druk voor de kassa's. Het was soms wachten op een vrij karretje en op de overvolle parkeerplaatsen een komen en gaan van auto's. Kortom: Overijssel ging op vrijdag de dertiende boodschappen doen en sloeg massaal aan het hamsteren.

Schaars of niet meer verkrijgbaar

Uit een steekproef van RTV Oost bij enkele supermarkten in Zwolle en Deventer blijkt dat daar de schappen aan het eind van de dag onwerkelijk leeg zijn. Met name levensmiddelenproducten die bewaard kunnen worden op zaken op gebied van de hygiëne, met als absolute topper wc-papier, zijn schaars geworden of zelfs niet meer verkrijgbaar.

Klanten schrikken er soms van. "Een beetje onwerkelijk zo, dit had ik niet verwacht", reageert een man verbaasd. "Ik kwam eigenlijk voor een paar kleine boodschappen, maar zie nu allemaal lege schappen. Ik denk dat ik nu toch zelf ook maar wat extra's meeneem."

Stimulans om te hamsteren

De aanblik van lege schappen blijkt voor het winkelpubliek juist een stimulans om toch ook maar een beetje te gaan hamsteren. "Het voelt toch wel fijn om een beetje voorraad in huis te hebben", erkent een klant. "Maar ja als ik nou in mijn volle karretje kijk zie ik ook dingen waarvan ik denk wat moet ik daar nou weer mee."

Niet iedereen laat zich meteen de kop gek maken. Een Zwollenaar ziet het gehamster van andere supermarktklanten schouderophalend gade. "Ik verbaas me over de veldslag die hier gaande is en weet niet waar dit nou goed voor is. Zal we de drang zijn om de voorraadkast goed gevuld te houden omdat ze angstig zijn voor wat er komen gaat. Maar ik ben er zelf niet zo bang voor dat ik zonder boodschappen kom te zitten."