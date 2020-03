Viroloog waarschuwt: 'Zestig procent van de mensen in Overijssel wordt ziek'

Het leek een luchtige boodschap, maar de woorden van viroloog Peter Maarsingh bij de GGD Twente sloegen in als een bom: 'Zestig procent van de mensen in Overijssel wordt ziek'. Maarsingh deed de uitspraak vanavond in de uitzending Thuis in Overijssel van TV Oost.

De deskundige op het gebied van virussen gaf een krachtig beeld van het verwachte ziekteverloop van het coronavirus in onze provincie. "We staan pas aan het begin van de epidemie die in totaal zeker tien tot vijftien weken zal duren. In die periode zullen 700.000 Overijsselaars besmet raken en heel lichte tot ernstige ziekteverschijnselen vertonen."

Liever een afgevlakte golf, dan een piek

Dat het coronavirus zich naar verwachting over een langere periode in Overijssel zal handhaven hoeft volgens Maarsingh geen vervelend aspect te zijn. De GGD en het RIVM streven ernaar een piek in het aantal ziektegevallen te vermijden en aan te sturen op een meer afgevlakte golf, die wat langer zal door rollen.

"Je voorkomt daarmee dat heel veel mensen tegelijk ziek worden. Als je niks doet aan voorzorg en preventie kom je volgens berekening uit op 50.000 ernstige ziektegevallen die in aanmerking komen voor ziekenhuisopname, want dat kan de gezondheidszorg niet trekken."

Maarsingh benadrukt dat de meeste mensen die het virus oppakken zich niet heel erg ziek zullen voelen. "Maar het is wel zaak dat zij ook bij lichte klachten thuisblijven en niet aan het werk gaan of anderszins naar buiten. Dit juist om te voorkomen dat ouderen en kwetsbare mensen besmet raken. Onze zorg is er op gericht om te voorkomen dat deze groep ziek wordt omdat juist zij in een ziekenhuisbed belanden."

Hij vraagt in dat verband ook om aandacht van werkende ouders voor kinderen die snotteren, maar verder niet echt ziek lijken. "Laat ze thuis en stuur ze niet naar opa en oma toe als er een oppas nodig is."