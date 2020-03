Attractiepark Slagharen gaat later dit voorjaar open

Attractiepark Slagharen ziet zich genoodzaakt de opening van het seizoen uit te stellen in verband met de coronamaatregelen. Het park gaat open op vrijdag 3 april, terwijl aanvankelijk 27 maart was gepland als seizoensopening.

"Hierin volgen wij de landelijke adviezen van het RIVM en specifiek de Veiligheidsregio IJssellanden. Maar ook vanaf 3 april nemen we adequate maatregelen ter preventie van besmetting en verspreiding van het virus in het park. We besteden extra aandacht aan hygiëne- en desinfectieprotocollen om een gezond en veilig bezoek te garanderen en zullen we op verschillende locaties posters met hygiënemaatregelen ophangen", zo laat een woordvoerder weten.

Informatie over mogelijke extra maatregelen die Attractiepark Slagharen gaat dan wel moet nemen, komt later. Wel is al duidelijk dat het event Invites is afgelast. Invites stond gepland op Paaszondag 12 april 2020. "Tijdens het event staan meerdere meet &?greets??gepland. Het risico dat de overheid op een later moment adviseert dergelijke events ook in april te mijden lijkt een reële situatie. Daarom willen wij onze verantwoording nu al nemen."

Gasten die al tickets hebben voor het attractiepark en het?event Invites kunnen deze het gehele seizoen gebruiken tot 3 januari 2021, ook in de zomermaanden van 2020. Een andere optie is dat het publiek het aankoopbedrag terugbetaald krijgt.