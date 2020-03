Comité 4/5 mei in Borne schort bevrijdingsactiviteiten op

Het comité 4/5 mei in de gemeente Borne heeft besloten alle geplande evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip. Half april zal worden bekeken welke activiteiten nog wel tot en met 5 mei gehouden kunnen worden.

De aanpassingen zijn noodzakelijk in verband met maatregelen rondom het coronavirus dat in Twente evenementen met meer dan 100 personen verbiedt.

Dat verbod geldt tot 31 maart, maar het comité heeft in overleg met burgemeester Jan Pierik besloten een langere adempauze in te lassen. Dat betekent dat de herdenkingsactiviteiten die gepland stonden voor begin april zijn afgeblazen. Gasten uit Groot-Brittanië en Canada zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

De komende weken zullen alle organisatoren in Borne de consequenties voor hun eigen bevrijdingsevenement of activiteit in kaart brengen. Daarbij zal worden overwogen in welke vorm op een later tijdstip de herdenkingen kunnen plaatsvinden en wordt nadrukkelijk gekeken in hoeverre de samenhang tussen alle activiteiten nog gehandhaafd kan blijven. Tevens zal worden gekeken naar wat de andere Twentse gemeenten doen en dan met name naar de activiteiten die de gemeentegrenzen overschrijden.

Het Bornse 4/5 mei Collectief komt eind volgende week weer bijeen om de mogelijke opties met elkaar te bespreken, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen rondom het virus.