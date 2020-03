Toename inbraken en insluipingen in Haaksbergen

De politie Haaksbergen meldt een toename van het aantal inbraken en insluipingen overdag en in de de vroege avonduren. De slachtoffers zijn over het algemeen ouder dan zestig jaar.

Gisteren vond ook een insluiping plaats in een woning in de omgeving van de Verdistraat in Haaksbergen. Een vrouw zat in de woonkamer televisie te kijken maar omdat ze slechthorend is, had ze de de hele insluiping niet meegekregen. Haar echtgenoot kwam beneden en betrapte de insluiper op heterdaad.

De verdachte zette het op een lopen en nam een tas mee. Hij is via de Verdistraat weggelopen, achtervolgd door de man die hem betrapt had. Om te voorkomen dat hij gepakt werd, hield de verdachte zelfs de poort nog dicht.

Uiteindelijk wist hij op een fiets te ontsnappen. De politie zoekt getuigen.