Personeel van ROC van Twente stelt zich beschikbaar voor werk in de zorg

"Wij hebben zo'n honderdvijftig mensen in dienst die ook gediplomeerd zijn om in de zorg te werken", aldus Van der Vegt. "Gisteravond hebben zich al spontaan mensen gemeld die ingezet kunnen worden in de zorg of bijvoorbeeld in de kinderopvang als daar hulp nodig is."

Maandag gaat het ROC van Twente bekijken of mensen van de school ingezet kunnen en moeten worden. De school besloot gisteren de deuren tot het eind van deze maand te sluiten vanwege het coronavirus. "Dat is gebeurd nadat het kabinet meer ruimte had geboden aan onderwijsinstellingen om de deuren tijdelijk te sluiten", legt Van der Vegt uit.

Reden voor het ROC om voorlopig geen lessen meer te geven is het grote aantal studenten dat ook in de zorg werkzaam is. "Studenten werken vier dagen in de zorg waar allerlei maatregelen worden genomen om het virus in te dammen en komen dan op vrijdag bij ons in een gebouw waar drieduizend mensen zijn", aldus Van der Vegt.

Het ROC vindt het niet verstandig om de lessen door te laten gaan en houdt vanaf maandag de deuren dus gesloten. Mogelijk duurt dat langer, afhankelijk van het besluit van het kabinet.