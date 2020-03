HHC Hardenberg-trainer Karsten: "We volgen de adviezen van de overheid op"

"Vanmiddag komen we in een klein comité bij elkaar om te kijken wat wel mag en wat niet", sprak Karsten vanmorgen op Radio Oost. "Op dit moment doen wij nog even niks. Deze maatregelen zijn tot 1 april. We weten niet of we dan weer gaan voetballen. Er zijn nog wel voldoende mogelijkheden om competitieduels in te halen, bijvoorbeeld op Koningsdag of Hemelvaartsdag."

Adviezen opvolgen

"Er wordt geadviseerd om niet meer te trainen", vervolgt hij. "Ik weet nog niet wat wij gaan doen. We hebben bewust gezegd dat we de adviezen van de overheid opvolgen en het sportpark dit weekend dichtgooien."

Leven op z'n kop

Karsten moet wel wennen aan het feit dat er niet gespeeld kan worden. "Je merkt wel hoe snel het maatschappelijke leven op de kop staat, want het is natuurlijk niet alleen op voetbalgebied. Het is alles. Normaal sta ik 's morgens in Nunspeet bij mijn zoontje te kijken, maar dat is nu toch even anders. Die zit nu achter de Playstation."