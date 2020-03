Veelbesproken ooievaarsnest De Lutte weer bewoond

Het nest bij het spoor in De Lutte was vorig jaar niet een heel gelukkig nest. Het begon al met de plek van het originele nest: dat was gebouwd op de bovenleiding van het treinspoor. ProRail haalde het nest weg, maar de ooievaars bouwden gewoon weer een nieuw nest. Tot drie keer toe zelf. Tot ProRail een paal in de buurt plaatsten waar het stel veilig een nest kon bouwen.

Ooievaarsnest De Lutte weer bewoond (Foto: News United / Dennis Nengerman)

Twee maanden later werd het mannetje doodgeschoten. Vanuit een auto werd drie keer op het dier geschoten, wat de ooievaar uiteindelijk niet overleefde. Om moeder en de eieren te redden, werden de vier eieren met een hoogwerker uit het nest gehaald. De moeder zou namelijk niet meer kunnen eten, omdat zij op het nest zou blijven zitten broeden en het mannetje dus geen voedsel meer kon brengen.

De eieren werden verder uitgebroed bij de Ooievaarsopvang in Herwijnen. Uiteindelijk kwamen drie eieren uit, het vierde jong lag dood in het laatste ei.

En nu is het nest in De Lutte dus weer bewoond. Of het om een stelletje gaat is bij de redactie nog niet bekend.