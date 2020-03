Voedselbank Borne dicht: dan maar zelf eten inzamelen voor de allerarmsten

Voedselbanken in de regio willen hun vrijwilligers in bescherming nemen en sluiten daarom tot en met 31 maart hun deuren. Gezondheid voorop, maar dat betekent dat een grote groep allerarmsten nu geen aanspraak kan maken op een voedselpakket. Tijd voor actie dacht Stacey Bosman uit Borne. "Dit kan niet. Dan ga ik zelf wel boodschappen verzamelen om uit te delen aan arme gezinnen die het echt nodig hebben."

Stacy kwam gisteren met dit idee omdat ze het bericht las dat de voedselbanken dicht zaten. "Van vroeger uit ken ik mensen die bij de voedselbank lopen en hiervan afhankelijk zijn. Er zitten echt schrijnende gevallen tussen. Mensen en gezinnen die zo'n pakket echt niet als aanvulling hebben op hun dagelijkse boodschappen. Maar mensen die hier geheel afhankelijk van zijn."

Geen reactie

En dus zocht ze contact met het bestuur van de voedselbank. Maar ze kreeg geen reactie. "Ik snap heel goed dat de gezondheid gewaarborgd moet worden, maar we moeten denken in oplossingen om die voedselbank open te houden. Ik weet zeker dat je zo 25 tot 30 fitte mensen bij elkaar kan halen die graag vrijwilligerswerk willen doen daar, alles om het maar open te houden en de allerarmsten van een maaltijd te voorzien."

Omdat Stacy geen reactie van de voedselbank kreeg, is ze zelf maar begonnen met het verzamelen van boodschappen. Bij Voetbalvereniging B.V.V Borne verzamelen ze al het eten in de kantine. De Bleek in Borne heeft al eten geschonken en ook Plus Wallerbosch heeft al levensmiddelen gedoneerd. Beetje bij beetje krijgt ze ook via Facebook steeds meer berichtjes van mensen.

Kan je helpen?

Maar ze heeft meer boodschappen en spullen nodig. "De noodzaak is erg hoog. Sommige gezinnen kunnen hun kinderen niet meer van een fatsoenlijke maaltijd voorzien. We hopen met dit initiatief veel mensen te kunnen helpen."

Tot 16.00 uur zaterdagmiddag is Stacy met haar team in de voetbalkantine om alles te verzamelen. Daarna gaan ze de balans opmaken en gaan ze proberen de gezinnen die het nodig hebben, te bereiken. Kan jij ze helpen? Of kan je wat eten kwijt? Stuur Stacey via de link hieronder een persoonlijk berichtje. Of kom gewoon langs bij B.V.V Borne!

En ben jij zelf iemand die echt behoefte heeft aan een pakket? Dan kan je je ook melden bij Stacey.