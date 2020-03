Eerste coronabesmetting in gemeente Ommen

Een inwoner van de gemeente Ommen is besmet met het coronavirus. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. De inwoner bevindt zich op dit moment in isolatie en maakt het naar omstandigheden goed. Burgemeester Hans Vroomen is gisteravond geïnformeerd door GGD IJsselland. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de patiënt en omgeving en neemt alle benodigde maatregelen.

"Begin van de middag heb ik gesproken met de contactpersoon namens de familie", zegt burgemeester Hans Vroomen. "Via hem heb ik de patiënt en de mensen in de directe omgeving veel sterkte gewenst. Laten we hopen op een spoedig herstel."

"De besmetting in onze gemeente komt natuurlijk niet helemaal als een verassing. Het cornonavirus verspreidt zich namelijk in een hoog tempo. Juist daarom is het zo belangrijk dat we allemaal de landelijke aangescherpte maatregelen opvolgen. Ik besef me heel goed dat deze maatregelen consequenties voor ons allemaal hebben. De volksgezondheid staat echter altijd bovenaan", aldus Vroomen.