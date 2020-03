Eerste coronabesmettingen in Ommen en Olst-Wijhe

Een inwoner van de gemeente Ommen is besmet met het coronavirus. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Ook in Olst-Wijhe is de eerste besmetting vastgesteld. Het zijn de eerste besmettingen in beide gemeenten.

De inwoner van de gemeente Ommen bevindt zich op dit moment in isolatie en maakt het naar omstandigheden goed. Burgemeester Hans Vroomen is gisteravond geïnformeerd door GGD IJsselland. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de patiënt en omgeving en neemt alle benodigde maatregelen.

"Begin van de middag heb ik gesproken met de contactpersoon namens de familie", zegt burgemeester Hans Vroomen. "Via hem heb ik de patiënt en de mensen in de directe omgeving veel sterkte gewenst. Laten we hopen op een spoedig herstel."

"De besmetting in onze gemeente komt natuurlijk niet helemaal als een verrassing. Het cornonavirus verspreidt zich namelijk in een hoog tempo. Juist daarom is het zo belangrijk dat we allemaal de landelijke aangescherpte maatregelen opvolgen. Ik besef me heel goed dat deze maatregelen consequenties voor ons allemaal hebben. De volksgezondheid staat echter altijd bovenaan", aldus Vroomen.

Olst-Wijhe

Ook bij een inwoonster van Olst is het coronavirus vastgesteld. "Het was onvermijdelijk dat dit ook een keer in onze gemeente zou gebeuren", zegt burgemeester Strien. "Betrokkene is al langere tijd in vrijwillige thuisisolatie en is aan de beterende hand."

"We zullen nog met flink wat meer besmettingen te maken krijgen. Maar als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en de nieuwe regels volgt, kan het aantal besmettingen worden beperkt. Ik zie dat heel veel mensen, organisaties en bedrijven verstandige maatregelen nemen en de goede dingen doen. Dat geeft mij het vertrouwen dat we ons met elkaar door deze crisis heen slaan."