Directeur Sandra Melief na afgelasten Enschede Marathon: "Veiligheid boven alles"

"Dit besluit lag natuurlijk in de lijn der verwachting gedurende deze week", laat Melief aan RTV Oost weten. "We wilden zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen voor alle betrokkenen. In navolging van de marathons van Rotterdam en Utrecht (die deze week afgelast werden, red.) hebben we als organisatie in een vroegtijdig stadium een beslissing genomen."

Enorme belasting voor medisch personeel

"We hebben inmiddels onze sponsoren, partners, vrijwilligers en deelnemers ingelicht dat het evenement geen doorgang vindt", verklaart Melief, die zich bewust is van het feit dat de huidige coronacrisis in het land absoluut prioriteit heeft. "Het is zo'n enorme belasting voor het medische apparaat en we weten niet hoe lang het nog gaat duren. Tijdens de marathon doen wij ook altijd een beroep op veel artsen, medisch personeel en EHBO'ers, maar die hebben momenteel wel wat anders aan hun hoofd."

In conclaaf over nieuwe datum

"De veiligheid van onze deelnemers gaat boven alles en als we die niet kunnen garanderen, moet je als organisatie een beslissing nemen. En natuurlijk is het een moeilijk besluit, want we zijn hier met zoveel mensen al maanden mee bezig", schetst de directeur, die in gesprek gaat om te onderzoeken of het evenement wellicht verzet kan worden. "Dat zal een hele lastige puzzel worden, maar we gaan kijken of die mogelijkheid bestaat."