Patiënt met coronabesmetting opgenomen in Röpcke-Zweers Ziekenhuis

In het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg is korte tijd een patiënt opgenomen geweest, die besmet bleek met het coronavirus. De patiënt is inmiddels ontslagen.

De patiënt is vanaf het moment van opname geïsoleerd verpleegd, meldt het ziekenhuis. Er is daarom geen contactonderzoek in het ziekenhuis nodig. Het ziekenhuis monitort continu of er aanvullende maatregelen ten aanzien van bezoek of reguliere zorg nodig zijn, maar dat is nu nog niet nodig. Wel is er nauw overleg met de ziekenhuizen in de regio.