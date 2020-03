Spoilers: is 'onze' Rob Dekay de mol, winnaar of verliezend finalist van Wie is de Mol?

Hij speelde een centrale rol in het jubileumseizoen van Wie is de Mol; muzikant Rob Dekay. De Deventenaar was de mol, zo bleek tijdens de finale vanavond.

Eindelijk, na maandenlang met het geheim te moeten lopen, kan hij het nu van de daken schreeuwen. En dat deed hij ook: "Ik ben de mol!", riep hij na de bekendmaking in de vrijwel lege studio.

De getatoeëerde muzikant bleek een uitstekende mol. Hij saboteerde het spel dusdanig dat er 'slechts' 13.000 euro in de pot terechtkwam. En dat is balen voor winnaar Buddy Vedder. De acteur had met een bedrag van 50.000 euro naar huis kunnen gaan.

Leonie ter Braak

Maar ook 'onze' Leonie ter Braak speelde een grote rol dit seizoen. De actrice en oud RTV Oost-presentatrice was tot de laatste aflevering namelijk 'hoofdverdachte' van álle kandidaten. Pas toen zij naar huis moest, en dus niet de mol kon zijn, werd Rob als potentiële mol gezien.

Opvallend: de Deventenaar had al weken een hint op zijn lijf getatoeëerd. Op zijn been prijkt een tattoo van een autootje -verwijzend naar een opdracht in het spel- met daarbij de tekst 'ha ha' in het Chinees. Maar of iemand die hint heeft begrepen...

Fans van Wie is de Mol kunnen uitzien naar een vervroegd nieuw seizoen: al na de zomer begint een nieuwe reeks.