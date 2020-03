Voormalig FC Twente-verdediger Stefan Thesker test positief op coronavirus

Naast Thesker zit ook zijn familie en de gehele selectie van Holstein Kiel in quarantaine. Net als in Nederland zijn ook alle competities in Duitsland stilgelegd vanwege het oprukkende virus.



Thesker tekende in 2016 bij de Enschedese club nadat hij in zijn jeugdjaren ook al onder contract stond bij FC Twente. In 2018 vertrok hij naar zijn huidige club Holstein Kiel. Thesker is de vijfde speler in het Duitse profvoetbal die het coronavirus onder de leden heeft.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33