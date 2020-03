Bidden en meezingen aan de eettafel tijdens livestream kerkdienst Enschede

Rond half tien klapt Aart van Ooijen z'n laptop open en start de computer op. Even later kijkt hij samen met z'n vrouw en twee andere kerkgenoten naar de dienst van de Immanuëlkerk Enschede-west.

Wijken

Het kerkgenootschap heeft maatregelen genomen en vraagt mensen om vanwege het coronavirus de dienst zoveel mogelijk thuis te volgen. "We nodigen vandaag mensen uit wijk 8 en 9 uit in de kerk en vragen de leden van 70 jaar en ouder en de leden die jaarlijks een griepvaccinatie oproep krijgen om de dienst thuis te volgen."

Sari Ringlever is 91 jaar. Ze geniet van de dienst maar volgt hem toch het liefst in de kerk. "Het is goed te volgen, maar ik mis het sociale contact. Even een praatje en de dienst bespreken. Vandaag heb ik geluk dat we de dienst met z'n vieren kijken, volgende week kijk ik misschien wel alleen."

Koffie

Het thuis volgen van de dienst heeft ook zo z'n voordelen. Zo schenkt Van Ooijen tijdens een korte onderbreking snel even koffie in voor z'n gasten. "Dat is wel net zo lekker, misschien kunnen we dat straks in de kerk ook invoeren als de maatregelen worden opgeheven."

Livestreams

Veel kerken bieden een livestream aan zodat kerkgangers thuis kunnen kijken. RTV Oost zond zondag een live-registratie uit van een oecumenische kerkdienst vanuit de Nicolaaskerk in Heino.