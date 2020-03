Mensen blijven weg bij dienst: 'Het is wel echt vreemd, zo’n lege kerk'

De klanken van de liederen klinken niet zo luidt als gebruikelijk in de Nicolaaskerk in Heino. Net als bij veel andere kerken, is kerkgangers gevraagd om niet naar de dienst te komen. Een handjevol mensen is toch naar de kerk gekomen om de dienst te volgen.

"Het is een heel onwezenlijk gevoel, je voelt aan alles dat de situatie nu anders is dan anders", verteld dominee van Solkema na de dienst.

Drie mensen per bank

In de Nicolaaskerk zitten op een reguliere zondag zo'n 150 mensen in de kerk. Nu zijn het er tweeëntwintig, plus de twee voorgangers en de organist. Bij binnenkomst geen hand van de dominee, alle banken zijn om en om bezet door maximaal drie mensen per bank en na afloop geen koffiemoment om ervaringen te delen.



"We hebben geen moment getwijfeld om wel of niet te komen. Zeker in deze tijd is het belangrijk om samen te zijn", vertelt kerkganger Henk van der Wal. Zijn vrouw Nellie Verhoef vult aan: "Het is wel echt vreemd zo’n lege kerk, maar het gevoel van de dienst is er niet anders om." Lachend vult Henk van der Wal aan: "Wij zijn harde zangers en die kun je nu wel gebruiken in zo’n lege kerk."

Lege kerk

Vanaf volgende week wordt de dienst waarschijnlijk helemaal zonder publiek gehouden en zal, net als vandaag, de dienst op internet uitgezonden worden, zodat iedereen het thuis kan volgen.



"Maandag beslissen we over hoe we invulling gaan geven aan onze functie als kerk. Vermoedelijk gaat vanaf dinsdag de kerk in de middag open zodat mensen kunnen komen praten en ervaringen delen", aldus dominee van Solkema.



"We zijn blij dat we geweest zijn en we passen ons gewoon aan aan de situatie ook als dat betekend dat we alleen vanuit huis kunnen kijken", aldus Nellie Verhoef.