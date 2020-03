Trainer Brahim Abchir terug op oude nest bij Set-Up'65

Abchir is twee keer eerder bij Springendal-Set-Up ‘65 aan de slag geweest. In zijn tweede periode zijn de volleybaldames onder zijn leiding kampioen geworden in de topdivisie en gepromoveerd naar de eredivisie. Daarnaast werd hij in Ootmarsum tweede en derde van Nederland en stond hij in de bekerfinale.



"Brahim gaat de dames trainen en daarnaast wil hij zich inzetten in de gehele breedte, vanaf de jongste jeugd. Duidelijk is dat zijn uitgebreide kennis, vele jaren ervaring, discipline en gedrevenheid zeer welkom is bij het verder bouwen aan de prestatielijn van de club", aldus het bestuur van Set-Up.

