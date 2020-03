Carmel College en Assink Lyceum sluiten voorlopig de deuren

Het Carmel College en het Assink Lyceum sluiten voorlopig de deuren. Dat heeft allemaal te maken met de situatie rond het coronavirus. De scholen hebben in Overijssel vestigingen in Oldenzaal, Haaksbergen, Enschede, Almelo, Tubbergen, Raalte, Deventer, Hengelo, Borne, Delden, Rijssen, Losser en Denekamp.

Op de website van het Carmel College, de op een na grootste scholenkoepel in Nederland met vijftig middelbare scholen, staat dat is besloten om vanaf maandag alleen nog te doen wat strikt noodzakelijk is: onderwijs aan examenleerlingen en opvang voor wie daar behoefte aan heeft.



"Met onze zorg voor 36.000 leerlingen en 4.200 medewerkers zijn wij in Nederland een onderwijsverbond dat gewicht in de schaal legt", is te lezen. "Daarom heeft ons bestuur zijn zorgen en besluit zaterdag gedeeld met de voorzitter van de VO-raad. De heer Rosenmöller heeft toegezegd dit mee te nemen in zijn overleg met de minister vanmiddag."

Ook als het kabinet vandaag niet besluit om alle scholen te sluiten, blijft het Carmel College bij zijn besluit.

Assink Lyceum twee dagen gesloten

Het schoolbestuur van het Assink Lyceum heeft besloten maandag en dinsdag de deuren gesloten te houden. "De ontwikkelingen omtrent het corona-virus voltrekken zich in sneltreinvaart. Zo blijkt op Het Assink Lyceum dat inmiddels in de omgeving van enkele leerlingen en medewerkers besmettingen zijn geconstateerd."

"Voor bestuur en schoolleiding is dat aanleiding om in ieder geval de school nu al voor twee dagen te sluiten. Dit uit zorg voor de gezondheid van leerlingen, medewerkers en hun omgeving. Bovendien willen we een ieder in de gelegenheid stellen zich hierop in te stellen om zo nodig het een en ander tijdig te kunnen regelen."