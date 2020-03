NOC*NSF sluit alle topsportlocaties in Nederland

NOC*NSF sluit per direct alle topsportlocaties in Nederland. De overkoepelende sportorganisatie heeft dit besluit noodgedwongen moeten nemen vanwege de coronacrisis, meldt het instituut bij monde van technisch directeur Maurits Hendriks op NPO Radio 1.

Dat betekent ook dat Overijsselse sporters geen gebruik kunnen maken van de trainingsfaciliteiten in Nederland. Sportcentrum Papendal en Omnisport Apeldoorn gelden bijvoorbeeld als belangrijke trainingslocaties voor olympische atleten, die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio. Of die deze zomer gaan plaatsvinden is überhaupt nog de vraag.

Baanwielrenners en BMX

De maatregel van het NOC*NSF treft onder andere de Overijsselse baanwielrenners Kirsten Wild, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland en BMX'er Niek Kimmann uit Lutten.





Overheidsrichtlijnen

"We willen ons strak houden aan de overheidsrichtlijnen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen", zegt Hendriks. "We hebben niet overal zeggenschap over. Het is nu niet verboden om hard te lopen bijvoorbeeld. We zijn nu aan het bekijken of we bepaalde zaken overeind kunnen houden. Ons dringende advies is wel om alle trainingsomgevingen te sluiten."