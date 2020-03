Horeca drie weken lang gesloten: "Harde klap voor ons, maar we hebben begrip"

Hans Huberts doet café Persee in Deventer op slot: "best emotioneel" (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Het kabinet heeft aangekondigd dat de horeca en restaurants de komende drie weken, tot en met 6 april, dicht gaan. Een harde klap volgens horeca-ondernemer Hans Huberts uit Deventer. Maar: "We snappen het besluit, want het laatste dat je wilt is dat het virus wordt doorgegeven op het terras."

Huberts deed vanmiddag om kwart over vijf zijn dans- en bierencafé Persee aan de Brink al op slot. Hij geeft aan dat zijn horecazaak arbeidstijdverkorting en een bijdrage van verschillende instanties gaat aanvragen, zodat ze het hoofd boven water kunnen houden.

Tegelijkertijd maakt de ondernemer meteen duidelijk dat dit geen maanden moet gaan duren. "Wij kunnen het ons veroorloven om een paar weken dicht te gaan, maar als dit een aantal maanden gaat duren, dan ben ik bang dat een behoorlijk aantal bedrijven failliet gaan."

Hubert voelde de sluiting gisteravond al aankomen. De terrassen en horecagelegenheden zaten bomvol. Verspreiding van het virus lag op de loer. "We zijn in shock, het is best emotioneel, maar nogmaals: alle begrip voor dit besluit."

'Half uur wel heel kort'

Martin Rienstra, eigenaar van bistro De Zoete Inval in Zwolle zegt enorm geschrokken te zijn. "Denk dat het voor iedereen schrikken is. Met een lockdown hadden we al rekening gehouden, als je nu een half uurtje de tijd krijgt om bij te stellen, dat is wel wat kort. Maar daar doen we het mee."

Hij voorziet ook zware tijden. "Er zijn veel jonge bedrijven, veel bedrijven die veel geïnvesteerd hebben, er zijn bedrijven met ontzettend veel kosten. Ik denk dat het uitermate pijnlijk gaat worden, niet alleen voor horeca maar ook voor toeleveranciers. We kunnen wel twee, drie weken op slot, maar dan komen er nog maanden achteraan waar we heel veel pijn aan hebben. Als dan überhaupt de boel al opgestart is."

Rienstra zegt dat horecaondernemers samen met onder meer toeleveranciers bekijkt of het eten dat nu niet verkocht wordt, naar mensen kan worden gedistribueerd. "Als het heel donker is buiten moet je kijken of er ergens een beetje licht is."