Wietbranche: Sluiting coffeeshop veroorzaakt illegale straatverkoop

Het nieuws dat de coffeeshops de komende weken dichtblijven, veroorzaakte een ware run op de sofdrugsleveranciers. In onze provincie waren op verschillende plekken lang rijen te zien voor de shops, net voordat ze voorlopig zouden sluiten. Dit hamstergedrag duidt erop dat de vraag naar softdrugs enorm is.

"Eigen handeltje"

Dat is waarom ze het op straat gaan zoeken", zegt een bron uit het hennepmilieu tegen RTV Oost. "En dat kan gevaarlijk zijn, omdat kwaliteit dan niet gegarandeerd is." Een ander zegt: "Sommigen zijn hun scooters al aan het aftanken en gaan bij de belwinkel nieuwe prepaid mobieltjes kopen. Zo starten ze hun eigen handeltje."

Op Twitter is een filmpje te zien van 'wiettaxi's' die al druk zijn met het uitdelen van hun nummer.

Coffeeshophouder Hans van de zaak 'Bulls' in Deventer is ondanks begrip voor de situatie niet erg gelukkig met het besluit tot sluiting. "Een optie met maximaal drie klanten naar binnen had ik beter mee kunnen leven misschien. Maar goed, ik hou me eraan."

Thuisbezorgen

Bij een kleine rondgang hoor je bij coffeeshophouders hetzelfde geluid, al denkt één iemand over het thuisbezorgen van de softdrugs. Hans van 'Bulls' vindt dat geen goed idee: "Ik ga mijn vergunning niet op het spel zetten. Wel ga ik morgen naar de gemeente met een collega, om te kijken wat de mogelijkheden zijn."

Pandemie

De VVD in Deventer vindt de mogelijke illegale straatverkoop nu even van minder van belang. Bij monde van Eva Sipman laat de partij aan RTV Oost weten: "Het belangrijkste is dat we nu met z'n allen zorgen dat de hoeveelheid patiënten behapbaar blijft voor de zorg. Deze besluiten zijn helaas nodig om een pandemie in te dammen."

De politie heeft nog niet op vragen over toenemende illegale wiethandel kunnen reageren.