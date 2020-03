Burgemeester van Zwolle richt zich in brief aan inwoners: "Gaat een hele moeilijke periode worden"

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Zwolle heeft in een brief van de inwoners van Zwolle laten weten dat hij er vertrouwen in heeft dat de inwoners elkaar niet uit het oog zullen verliezen. "Ik ben u daar zeer dankbaar voor en ben ervan overtuigd dat we ons er op deze manier samen doorheen zullen slaan!', schrijft Snijders

De burgemeester schrijft de brief naar aanleiding van de extra maatregelen die het kabinet vanmiddag aankondigde om het coronavirus een halt toe te roepen. Scholen in het hele land worden gesloten en ook horecagelegenheden en sportclubs zijn tot 6 april gesloten.

Angstige tijd

"Dit gaat voor veel mensen een hele moeilijke periode worden", schrijft de burgemeester. "Voor kwetsbare burgers, ouderen, ouders, ondernemers en mensen in allerlei beroepen, breekt een onzekere en soms angstige tijd aan. We mogen dit alleen van u vragen omdat het nodig is om uitputting van ons zorgstelsel te voorkomen. Het is nu echt ernst, het gaat immers om onze gezondheid."

Snijders heeft in de maanden dat hij nu burgemeester is van Zwolle de stad leren kennen als een warme en betrokken gemeenschap van trotse Zwollenaren, schrijft hij. "Het is juist deze betrokkenheid, die ons er doorheen gaat helpen. In moeilijke tijden, zijn we er voor elkaar! We zien we overal bemoedigende signalen van Zwollenaren die juist nu doen wat nodig is en daarbij de naaste niet uit het oog verliezen."

Heldenmoed

De burgemeester spreekt ook zijn bijzondere waardering uit voor mensen die werken in de zorg, die onder soms zware omstandigheden nog steeds voor u klaarstaan. "Hun inzet grenst aan heldenmoed", aldus Snijders die zich ook richt op mensen die nog niet zijn doordrongen van de ernst van de situatie.

"Vanaf morgen zal zo nodig, als sluitstuk, ook handhavend kunnen worden opgetreden als alle andere middelen onvoldoende blijken. Ik ga ervan uit dat dat niet nodig zal zijn."