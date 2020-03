Hengelose studente in Groningen besmet met coronavirus

Een studente uit Hengelo is in Groningen besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om de 21-jarige Lieke te Pas, die daarmee een van de eerste coronapatiënten is in de provincie Groningen. Dat meldt RTV Noord .

Op Facebook schrijft ze dat ze afgelopen woensdag te horen kreeg dat ze besmet is geraakt met het virus. Vermoedelijk heeft de studente het virus opgelopen op een wintersportvakantie in Noord-Italië, eind februari.

"Alarmbellen gingen af"

Toen de Hengelose merkte dat ze last begon te krijgen van verkoudheid, gingen de alarmbellen af. "Ik ben direct naar mijn studentenkamer gegaan, zodat ik met niemand in contact kon komen."

Medewerkers van de GGD namen vervolgens een test bij haar af. "We verwachten niet dat je het hebt, maar zekerheid is altijd fijn", aldus een van de artsen bij het afnemen van die test. Dit bleek later wel het geval te zijn.

Thuisisolatie

Sinds het coronavirus op woensdag bij de studente is aangetroffen, zat ze in thuisisolatie. Toen ze op vrijdag 24 uur klachtenvrij was, mocht ze weer naar buiten. "Ik durf nog niet bij mensen in de buurt te komen."

Ze besluit haar verhaal op Facebook met dankbaarheid voor de GGD-medewerkers. Ook doet ze een dringende oproep: "Laten we zorgen voor de zwakkeren en ouderen in ons midden. Laten we met z'n allen levens redden. Volg het advies van het RIVM op."