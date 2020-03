Enschedese student die in Duitse sekte zit: 'Ik ben veilig'

De twintigjarige Enschedese student, die sinds enkele weken in een Duitse sekte zit, stelt dat niemand zich zorgen over hem hoeft te maken. Hij is veilig, zo zegt de wiskundestudent van de Universiteit Twente, die zichzelf in zijn verklaring overigens Mattheüs Vijf noemt.

Zoals RTV Oost afgelopen vrijdag meldde, maakt deze student deel uit van een sektarische groepering, die zetelt in het voormalige Oost-Duitsland. De radeloze ouders meldden zich vervolgens bij de Hengelose auteur Frank Krake, die recent het spraakmakende boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte' schreef.



'Zieltjes winnen'

Leden van de sekte blijken in Nederland te hebben geprobeerd nieuwe leden te werven. Dat deden ze onder meer door bij de Saxion Hogeschool willekeurige voorbijgangers aan te spreken en flyers uit te delen. Ook is er bij deze omroep intussen vanuit Deventer een melding binnengekomen over het ronselen van nieuwe sekteleden.

'Geen gevaarlijke sekte'

Na de berichtgeving bij RTV Oost, waarin de ouders hun ongerust uitspraken over hun zoon, heeft de student intussen gereageerd. In een verklaring laat hij weten dat hij ook graag zijn kant van het verhaal wil laten horen. Daarin stelt hij vooral dat niemand zich zorgen over hem hoeft te maken. "Ik ben niet onveilig of in de handen van een gevaarlijke sekte."

Weloverwogen keuzes

Ook zegt hij in zijn verklaring dat hij volledig zelfstandig eigen keuzes heeft gemaakt hoe hij zijn leven wil leiden. Volgens de student is hij overigens niet van plan zijn studie af te breken, zoals zijn ouders vrezen. "Ik ben niet zomaar van plan mijn studie te stoppen. Ik maak weloverwogen keuzes hoe ik de rest van mijn leven in zal vullen. Mijn ouders zijn het niet eens met sommige keuzes."

'Tegen bandrecorder praten'

De ouders zeggen hun zoon, sinds hij deel uitmaakt van de Duitse religieuze groepering, niet meer te herkennen. Een normaal gesprek voeren is amper nog mogelijk: alles staat bij de zoon in het teken van religie en evangelie. Volgens de ouders zou hun zoon zijn gehersenspoeld en de sekteleden zouden zijn gedachten hebben overgenomen. "Het lijkt of we tegen een bandrecorder praten", aldus de vader.

'Niet gehersenspoeld'

De zoon weerspreekt dit echter met klem. "Ik ben niet totaal gehersenspoeld en mensen hebben niet mijn gedachten overgenomen. Wel klopt het dat ik in korte tijd veel ben veranderd in mijn overtuiging wat een christelijk leven is. Ook op dit punt is er veel onenigheid tussen mijn ouders en mij."

De student benadrukt dat hij niet vast zit in de sekte en dat zijn ouders van begin af aan weten waar hij verblijft. "Mijn ouders wisten al vanaf het begin mijn adres en hebben steeds contact met mij gehouden. Ook heb ik meerdere keren lange gesprekken met mijn ouders gehad over mijn keuzes, maar we kunnen het niet met elkaar eens worden."

Mattheüs Vijf

Tot slot zegt hij bereid te zijn om een ieder te woord te staan over "wat ik in de Bijbel heb ontdekt over een christelijk leven". Desgevraagd laat hij tegenover RTV Oost weten dat hij geen verdere toelichting wil geven. Via een e-mailbericht - verstuurd vanaf het account Mattheüs Vijf - zegt hij dat alles wat hij wilde zeggen reeds in zijn schriftelijke reactie staat.