Broer van overleden arrestant zoekt antwoorden, wat is er gebeurd met Tomy?

Mondy Holten kan het nog niet bevatten. Zondag kreeg hij een telefoontje van de politie dat zijn broer Tomy was overleden nadat hij in Zwolle was aangehouden. Hij had bezoekers van een supermarkt aan de Hogenkampsweg lastiggevallen. De 40-jarige man overleed in het cellencomplex in Zwolle. Mondy zit vol vragen. Wat is er misgegaan, wil hij weten. Hij roept getuigen op om zich bij hem te melden.

Twee weken geleden had hij zijn broer nog gezien. "Ik zag toen nieuwe energie." Nu is hij er niet meer en dat is voor Mondy niet te bevatten. "Hij is mijn liefste broer die altijd voor mij klaar stond. Maak je geen zorgen zei hij dan. Kom we gaan door." Mondy vervolgt zijn verhaal met tranen in zijn ogen. "Hij zou vader worden."

Lastig vallen

Terug naar zaterdag. Rond half zes 's middags kreeg de politie een melding dat een man in een supermarkt in Zwolle mensen zou lastig vallen. Personeel van de supermarkt zette de man, de veertigjarige Tomy Holten, buiten de deur, waar hij verder ging met het lastigvallen van mensen. Hij zou onder meer iemand uit een auto hebben geprobeerd te trekken.

De politie heeft Tomy Holten aangehouden. Tijdens de aanhouding verzette hij zich waarna hij onwel werd. De ambulance was snel ter plaatse om de man te controleren. Na onderzoek bleek dat de man overgebracht kon worden naar het cellencomplex in Zwolle waar hij werd ingesloten.

Kort daarna werd de verdachte weer onwel. De man is ondanks een poging om hem te reanimeren overleden, meldt de politie.

Verkeerde trein

"Natuurlijk geloof ik direct dat hij mensen lastig heeft gevallen", zegt jongere broer Mondy. Hij weet hoe hij kon zijn. "Ik ken wel de verhalen dat hij geld nodig had." Mondy omschrijft zijn oudere broer als een man die veel meegemaakt heeft in zijn leven. "Als je eenmaal in de verkeerde trein zit in Nederland kom je nooit meer terug." Tomy was verslaafd aan drugs. "Daar kwam hij nooit meer af."

"Tomy was een beer van een vent', vertelt Mondy. Hij snapt dat hij bij sommige mensen angst kon inboezemen. "Hij was een kruimeldief, maar geen moordenaar." Een aanhouding voor het lastigvallen van mensen zou niet moeten uitdraaien op een sterfgeval, denkt Mondy. Hij begrijpt niet wat er is gebeurd. Dat er meerdere agenten nodig zijn geweest om zijn broer in bedwang te houden, staat wel wel vast. "Hij was twintig keer breder dan ik."

Geen antwoorden

Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Dat is wat Mondy wil weten. "Wat hebben die agenten gedaan dat Tomy onwel werd", vraagt zijn jongere broer zich af. "Of ze een nekklem hebben toegepast? Goede vraag ik weet het niet." Antwoorden van de politie op zijn vragen heeft hij niet gekregen.

Mondy weet wel dat er een ambulancemedewerker naar zijn broer heeft gekeken. "Die heeft beoordeeld dat hij met de politie mee kon en niet naar het ziekenhuis hoefde. Daar zijn toch protocollen gevolgd? Hoe kan dat het dan dat mijn broertje anderhalf uur later dood is? Als iemand helemaal naar de klote is, stuur je hem toch naar het ziekenhuis?"

Mondy verwijt de ambulancemedewerker nalatigheid. "Hoe groot was de kans geweest dat mijn broer niet was overleden als hij naar het ziekenhuis was gebracht."

Mondy zet ook vraagtekens bij de plek waar zijn broer is overleden. "Tegen mij is gezegd dat hij in de gang is overleden. In het persbericht van de politie staat dat het in zijn cel was. "Ik weet honderd procent zeker dat hij niet in zijn cel was toen hij overleed?"

Identiceren

Mondy moet nu wachten tot hij zijn broer kan zien. "Ik heb hem nog niet geïdentificeerd." Met hun adoptiedouders hadden de broers weinig contact meer, vertelt de Amsterdammer. Hij weet niet of zijn overleden broer al wel hebben gezien.

Mondy is ongeduldig en wantrouwend als het gaat om het resultaat van het onderzoek van de poilitie en van de sectie die op het lichaam zijn broer wordt uitgevoerd. "Daar komt vast iets uit wat niets met de werkelijkheid te maken heeft." Intussen hoopt hij van mensen te horen en te zien wat er wel is gebeurd. Mensen die iets weten kunnen mailen met mondyholten@gmail.com

"Ik wil zijn nu ongeboren dochter van twintig weken kunnen vertellen wat er met haar vader gebeurd is."

Reactie politie

De politie laat in een reactie weten dat de rijksrecherche onderzoek doet naar het overlijden van Tomy Holten. Dat is gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt. Zolang dat onderzoek loopt doet de politie geen mededelingen.