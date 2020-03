Strafpleiters Overijssel hebben moeite met bijstaan van verdachten door corona-lockdown

De advocatuur in Overijssel zit met veel vragen door de corona-lockdown. Veel strafpleiters werken momenteel vanuit huis. Ze hebben in veel gevallen geen idee hoe ze hun cliënten op een goede manier kunnen bijstaan.

Grote strafprocessen, zoals bijvoorbeeld rondom de Enschedese Kwartetmoord, zullen daarom mogelijk moeten worden uitgesteld. Strafpleiters Jeroen Michels en Roy van der Wal, die twee van de drie hoofdverdachten bijstaan, zien niet hoe ze die zaak nu goed kunnen voorbereiden.

"We kunnen onze cliënten niet face tot face spreken in de gevangenis. Dat is in een zaak als deze echt wel nodig. Dat kun je niet telefonisch oplossen", zegt Van der Wal. Hij sluit niet uit dat hij of zijn collega's een aanhoudingsverzoek gaan doen. Het eindproces in de gruwelijke moordzaak staat vooralsnog gepland voor meerdere dagen volgende maand.

Lege agenda

Ook de bekende strafpleiter Jan Vlug uit Deventer zit met veel vragen. "Ik zit in m'n eentje op kantoor met de deuren dicht. Mijn agenda is ineens leeg door geschrapte zittingen. Dit is een unieke situatie, die we echt nog vorm moeten geven. Zo had ik vanochtend een piketmelding, (een oproep om rechtsbijstand te verlenen aan een cliënt die recent is opgepakt, red.). Die kon ik gelukkig telefonisch afdoen, omdat het een kleine zaak was. Maar hoe moet dat bij grotere zaken? Niet alles kan per telefoon. En moeten we dan met z'n allen in zo'n klein verhoorkamertje gaan zitten?"

Urgent

De rechtbank heeft gisteren gecommuniceerd dat urgente zaken wel doorgang zullen vinden. "Maar wat zijn urgente zaken?", zegt Vlug. "Een cliënt heeft bekend een steen door een ruit te hebben gegooid. Maar hij moet toch met stoom en kokend water worden voorgeleid en naar de snelrechtzitting. Is dat nu een voorbeeld van een urgente zaak?"

Beeldverbinding

Veel zittingen die gepland staan om het voorarrest van verdachten te toetsen zullen wel doorgang moeten hebben. "Dat zou soms via beeldverbinding kunnen", zegt Van der Wal. "Zo is er een beeldverbinding tussen de rechtbank Almelo en gevangenis De Karelskamp. In Zwolle kan dat ook. Maar verdachten zitten natuurlijk niet allemaal daar vast." Gekscherend voegt Jan Vlug eraan toe: "Misschien moeten gewoon al onze cliënten op vrije voeten komen."

Vlug heeft het ook over bezoeken van cliënten in de gevangenis. "Dat kan natuurlijk niet. Je moet er niet aan denken dat daar het virus uitbreekt. Ze zitten daar allemaal hutjemutje op elkaar."

Telefoon

De Enschedese advocaat Umut Ural redt zich vooralsnog met de telefoon. "Ik heb alle besprekingen omgezet naar telefonische overleggen. En ja, voorgeleidingen zullen door moeten gaan. Maar of wij daar altijd bij zijn? We gaan zien welke zittingen doorgaan en waar we naartoe kunnen. Het moet allemaal nog vorm krijgen."