VVD Twenterand vraagt hulp aan gemeentebestuur voor ondernemers in gemeente

Is het mogelijk om ondernemers in de gemeente Twenterand uitstel van betaling te geven als het gaat om gemeentelijke belastingen? Dat wil de VVD in die gemeente weten. De partij stelt de maatregel voor omdat ondernemers hard getroffen worden door coronamaatregelen van het kabinet. Ook de VVD-afdelingen in Raalte en Deventer komen met een vergelijkbaar voorstel.

"De afgelopen maand zijn belastingaanslagen voor bijvoorbeeld OZB en toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers", aldus de VVD. "Door het ineens wegvallen van bijna of zelfs de gehele inkomstenstroom hebben ondernemers nu al acute liquiditeitsproblemen. Zeker nu er nog geen zicht is op hoe lang dit zal aanhouden."

Hulp is daarom welkom voor ondernemers, ook vanuit de gemeente, stelt de VVD in de gemeente Twenterand. "Wij vinden dat we ondernemers zo veel mogelijk moeten ondersteunen en tegemoetkomen. Het ondernemersbestand is cruciaal voor onze economie en ons bestaan. Ook daar moeten als gehele samenleving solidair zijn in ons land en ons steentje bijdragen waar dat kan."

De partij wil van het gemeentebestuur weten of dat bereid is ondernemers in de gemeente de helpende hand toe te steken. En of het college zelf nog ideeën heeft over manieren waarop het bedrijfsleven in de huidige uitzonderlijke situatie ondersteund kan worden.