WOII in foto's: bombardement op Deventer

De spoorbrug in Deventer werd op zaterdagmiddag 28 oktober 1944 gebombardeerd. De bommen sloegen ook in op de straten in de omgeving van de brug, met name de Kapjeswelle, de Zwolseweg en de Schoolstraat werden niet ontzien. Maar liefst 46 mensen komen om het leven.

De spoorbrug over de IJssel was van groot strategisch belang als belangrijke schakel tussen Duitsland en West-Nederland. Vanaf 15 oktober 1944 voerden de geallieerden verschillende bombardementsvluchten op de brug uit, maar zonder succes. De brug bleef intact. Bij de bevrijding ging de brug alsnog de lucht in, door toedoen van de Duitsers welteverstaan.